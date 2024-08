Juve, individuato il nuovo sponsor di maglia: accordo di transizione, l'identikit del brand e il piano del club

. Oltre a quella tecnica, con l’arrivo di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, in casasi lavora anche sulla, e in particolare a quello di maglia.Concluso il rapporto durato ben 12 anni con Jeep, che ha fruttato 341 milioni, il club bianconero ha presentato la nuova maglia senza alcun marchio, indossata in occasione della prima uscita con l’italo-brasiliano in panchina, la sconfitta per 3-0 a Norimberga contro la formazione teutonica allenata da Miroslav Klose.Nei giorni scorsi la Juventus ha individuato il marchio con cui firmare la nuova partnership ed è pronto a annunciarlo nei prossimi giorni. Il club bianconero sta lavorando per definire i dettagli e siglare i contratti che prevedono un accordo pluriennale.

Al momento il nome del nuovo sponsor di maglia della Juventus resta top secret. Dalla Continassa filtra pochissimo, se non nulla. Come riferisce IlBianconero.com, il brand avrà caratura internazionale, sarà un brand facilmente riconoscibile nei dettagli e nel mercato in cui opera. Poi sarà in linea con i valori del club, elemento fondamentale per la Juventus, che non si è accontentata ma ha scandagliato bene il mercato e valutato varie opportunità per scegliere con cura il nuovo partner.Un aspetto da non sottovalutare riguarda le condizioni dell’accordo, che non sarà come quello fatto con Stellantis per due aspetti, quello progettuale e quello economico. La nuova partnership sarà infatti di transizione, con l’obiettivo di crescere e rivalutare il brand Juventus per poi rimettersi sul mercato e ascoltare nuove proposte. L’idea della dirigenza è, infatti, quella di tornare a brillare dal punto di vista sportivo per poter aumentare gli introiti legati alle sponsorizzazioni.

Durato dal 2012 al 30 giugno 2024, l’accordo tra Juventus e Jeep ha portato nelle casse del club bianconero ricavi per. L’ultimo rinnovo, stipulato nel 2021, prevedeva un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 milioni di euro più bonus legati ai risultati sportivi.