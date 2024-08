Sampdoria, piace un talento della Juventus: Accardi ci proverà

Con l'arrivo di Tutino, in programma già oggi, laavrà virtualmente quasi concluso il suo mercato. Servono ancora un portiere, un braccetto di sinistra e qualche operazione interessante, magari sui giovani da valorizzare e che potrebbero aiutare i blucerchiati in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Accardi si sta muovendo anche in questa direzione, sondando le big del calcio italiano, come la, dove milita uno dei giovani entrato nel mirino del club genovese.Secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe monitorando Nikola. Si tratta di un esterno offensivo, destro o sinistro, di proprietà dei bianconeri cresciuto nella Juventus Next Gen, con un passato anche nelle giovanili di Piacenza (dove è nato, nel 2002) e Parma. Il ragazzo l'anno scorso era stato prestato alla Cremonese, in Serie B, ma a gennaio era stato riportato a Torino dalla Juve. Allegri gli ha anche regalato i primi minuti di Serie A, lo scorso marzo contro la Lazio.

A maggio poi Sekulov si era reso protagonista di alcunenei play-off di Serie C, ancora con la Juve Next Gen, firmando tre reti in sei partite giocate da trequartista o al massimo da seconda punta. Sekulov, in possesso del doppio passaporto italiano e macedone, potrebbe essere un rincalzo importante per l'attacco blucerchiato, che al momento può contare, in attesa di Tutino, anche su Coda, Borini e Pedrola, oltre al partente La Gumina.