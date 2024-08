Chi è Antonio Nusa, il "Neymar norvegese" che tenta la Juventus

BELGA MAG/AFP via Getty Images

JUVENTUS, L'INTER PENSA A CHIESA A PARAMETRO ZERO

Laè alla ricerca di un nuovo esterno d'attacco e sulla lista dispunta un nuovo nome:, più semplicemente noto come, è l'ultima tentazione bianconera.A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il classe 2005 del Bruges - nella lista dei 100 migliori Under 21 che giocano in Europa nella lista per il Golden Boy - è da tempo nel mirino degli scout juventini: la voglia di scommettere sul suo talento cresce di giorno in giorno.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Complice anche l'incertezza sul futuro di Federico Chiesa, tentazione a parametro zero per l'Inter per la prossima stagione, e gli elevati costi dei diversi obiettivi già trattati da Giuntoli (Adeyemi, Galeno e Gonzalez per citarne alcuni).Ma chi è il gioiellino norvegese?