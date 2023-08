Ma, Mattiaa parte, dopo l'esplosione del casoanche gli altri assistiti di Alessandroallahanno di fatto visto il campo colo binocolo in questo avvio di campionato: zero minuti per Moise, zero minuti per Filip. Che poi sono i due componenti della formazione titolare allargata che ancora non hanno certezze sul proprio futuro, anzi stanno scandagliando attentamente il mercato.. Secondo Max Allegri, infatti, con questo nuovo 3-5-2 asimmetrico che possa permettere a Federicodi allargarsi sulla sinistra a suo sentimento, è necessario un esterno che abbia nelle sue corde la possibilità di accentrarsi agendo quasi da mezzala: serve quindi Andreao in alternativa Samuelnon un Kostic che a sua volta ha bisogno della corsia laterale pura per esprimersi. E, pure lui aveva una valutazione non inferiore ai 20 milioni ma date le circostanze ne possono bastare tra i 12 e i 15, senza escludere nemmeno l'ennesimo prestito con opzione di riscatto. La situazione è questa, si cercano soluzioni che ancora non si sono concretizzate. Ma da qui alla fine del mercato proprio Kostic può trasformarsi in quella cessione che appena qualche settimana fa difficilmente era preventivata in casa Juve.