Con un trofeo in più in bacheca, il primo da allenatore,presenta la sfida tra la suae il Bologna. Questi i temi principali toccati dal tecnico in conferenza stampa.- "La vittoria ha lasciato grande entusiasmo, vincere aiuta a vincere. C'era grande euforia dopo la partita, in questi giorni nonostante la stanchezza abbiamo recuperato e lavorato con voglia. Siamo pronti per il Bologna".' - "A livello di continuità abbiamo sbagliato fin dall'inizio del campionato, ma tutte le squadre hanno alti e bassi. Quasi tutte le squadre prendono gol, perché c'è stanchezza mentale ovunque e nessuno ha fatto la giusta preparazione. Ci stiamo lavorando, sappiamo che dobbiamo migliorare molto su questo, può essere il nostro tallone d'Achille"- "Già nel riscaldamento con il Napoli si è fermato per un problema alla schiena ma ha stretto i denti, non è facile per lui giocare così tanto ma sta bene e sta recuperando".- "Chiesa e Frabotta stanno bene, Demiral ha già lavorato in gruppo".- "Si può migliorare in tutto, dall'approccio a situazioni tecniche, vogliamo far meglio e possiamo migliorare".- "Può giocare tranquillamente a sinistra, l'ha fatto spesso, in tante occasioni con Ronaldo può cambiare posizione perché è capace di venire dentro al campo. Non cambia niente, le posizioni vanno occupate".- "Importante, per dinamismo e forza, ha tempi di inserimento incredibili. E' un giocatore che ci sta dando tanto".- "Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, non ho bisogno di niente. Siamo tranquilli con i giocatori che abbiamo, purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni e assenti per Covid".- "Ci aveva fatto una lezione a maggio scorso, dopo gli ho mandato un messaggio per complimentarmi. Ma non è vero che so tutto del suo calcio, ogni allenatore può sempre cambiare. Sulle punizioni vediamo i numeri e capiamo chi è stato il migliore".- "Potrebbe giocare dall'inizio come subentrare in corsa, sta bene, ha fatto due ottime partite e si è ripreso dalla fase di appannamento., non è facile alla prima avventura nella Juventus. Può ricoprire più ruoli, è giovane, ha questa fortuna e può coprire più posizioni, forse giocando seconda punta in questa fase della carriera si sente più leggero".- "Sul livello difensivo bisogna sempre lavorare, però siamo una delle migliori difese. In questo campionato difficilmente le squadre non prendono gol, ci sono partite più aperte. Alla fine chi ha la miglior difesa arriva a vincere i campionati"- "Nessuna rivincita, lavoro dal primo giorno con lo stesso entusiasmo, sapendo che devo migliorare e crescere. Vincere un trofeo non mi cambia niente, voglio vincerne altri".- "La corsa per il titolo come ha detto Fonseca è racchiusa in queste 5-6 squadre, ma. Lavoriamo su noi stessi, sappiamo che dobbiamo vincere tante partite, abbiamo tanti scontri diretti in casa, vedremo ad aprile dove saremo".- "I dati non mi son mai piaciuti, non li guardo. Guardo soprattutto come gioca la squadra e come tiene il campo, poi i dati cambiano di partita in partita. Avere il maggior possesso palla nella metà campo avversaria però mi piace perché è quello che cerchiamo di fare".- "E' pronto ma forse giocherà in Coppa Italia, sceglierò uno tra Chiellini e Demiral"