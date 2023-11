I risultati ottimi della Juve hanno rinfrancato l'ambiente bianconero, come dimostra il doppio tutto esaurito per le prossime gare interne contro l’Inter e il Cagliari. Come scrive Tuttosport, la società starebbe pensando di riaprire l’intera campagna – che ha fatto registrare 17200 tessere vendute – per il girone di ritorno del campionato.