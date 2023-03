SCORRI PER LEGGERE: LA TOP 11 DI SEMPRE DELLA JUVE

Quello di stilare le migliori formazioni di sempre di squadre di club o nazionali è un divertissement vecchio quasi come il mondo del calcio. Ci hanno speso del tempo tifosi, addetti ai lavori e giornalisti. Ora è anche il turno delle macchine. Sky infatti ha chiesto all'di comporre ledi 15 top club a partire dal 1980, basandosi sulle performance, i successi e l'impatto avuto dai calciatori sulle fortune di una squadra e di un club.Gianluigi Buffon; Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Gaetano Scirea, Paolo Montero; Zinedine Zidane; Andrea Pirlo; Michel Platini; Alessandro Del Piero, Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio.Si tratta di una formazione che senza dubbio a livello qualitativo contiene ildei calciatori che hanno vestito la maglia bianconera negli ultimi quarant'anni, e ipresenti (Cannavaro, Zidane, Platini, Ronaldo e Baggio) ne sono l'emblema.. Tanto per fare un esempio: i Palloni d'Oro(Palloni d'Oro al Real Madrid) sono stati davvero amati dai tifosi bianconeri?E lo facciamo, il padre della linguistica generativa, che frena gli entusiasmi sull'intelligenza artificiale, sottolineando la differenza ineliminabile tra intelligenza umana e artificiale, ricordandoci che "". Capacità di natura misteriosa che, traduciamo, si estrinseca soprattutto inCome quello provato per alcuni calciatori piuttosto che per altri.