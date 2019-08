Rugani è fuori dal progetto Juve, e Sarri (seppur distante) non ha perso occasione per dimostrarglielo, scegliendo difatti di non scegliere, e quindi di tenerlo fuori per la partita con la Triestina. La Roma sta valutando la situazione, ma prima c'è il Monaco in leggero vantaggio: a metà settimana voleva dare l'assalto al difensore toscano per portarlo nel Principato, oggi invece sembra tutto finito, come un sogno di mezza estate. Paratici l'ha poi proposto al Barcellona, che aveva già individuato in Daniele un possibile rinforzo nel gennaio di quest'anno. Al momento, i blaugrana valutano. Proprio come i giallorossi: sfumato Lovren, resta ancora Rugani. Un mercato al centro di pensieri, non ancora di azioni concrete.