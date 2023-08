Se sino a qualche giorno fa, le richieste del club viola si aggiravano attorno ai 25-30 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), le difficoltà riscontrate nell’incontrare un acquirente pronto a pareggiare tali condizioni hanno cambiato il modus operandi di Barone e Commisso.Secondo quanto riferito da La Nazione, infatti,Un netto cambio di situazione e posizione rispetto a qualche settimana fa che, dunque, apre a nuovi interessanti scenari sul mercato.. La Vecchi Signora, infatti, monitora il giocatore da mesi vista anche la necessità di trovare un’opportunità sul mercato che possa regalare ad Allegri un centrocampista schierabile davanti alla difesa, che possa aiutare – o, in alternativa, sostituire – Manuel Locatelli. La speranza è che l’affare Arthur abbia aiutato a distendere gli animi tra le due società.D’altronde, sia Barone – “siamo pronti a cogliere le occasioni che ci si presentano fino alla fine del mercato” - che Italiano – “vediamo cosa succede negli ultimi giorni di mercato” - si sono soffermati sulla situazione,Giuntoli è al lavoro ma è chiaro che l’apertura all’idea di un prestito (da parte della Fiorentina) ingolosisce, e non poco, la dirigenza bianconera, pronta a fiutare l’affare per il mediano marocchino.dal Wolfsburg – tutto in stand-by, al momento –- con i Red Devils che stanno sondando anche Hojbjerg del Tottenham -. Saranno giorni intensi per il futuro del classe '96, Juve alla finestra o sarà permanenza a Firenze, seppur la volontà di una nuova avventura in una big sia nota da tempo.