l'ha preparata benissimo, Alvarol'ha interpretata alla grande. Un'esclusione del genere, in una semifinale, contro la 'sua'avrebbe fatto storcere il naso a chiunque, ma non al 7 della Spagna, che, entrato dalla panchina, ha messo in difficoltà i compagni bianconericome mai nessuno in questo: la ricerca della profondità, l'uscire a prender palla, il puntarli a velocità pazzesca ha spiazzato i due Azzurri, che hanno letto male alcune situazioni. Compresa quella che ha portato all'1-1 realizzato proprio da Morata.Dopo il gol ha creato ancora scompiglio, qualche volta creando per i compagni, altre volte intestardendosi e forzando la giocata, concluse con un nulla di fatto.Poi c'è un rigore da calciare e lì, dagli 11 metri, come già successo nel recente passato, trema, mostrando la fragilità. Francescodiceva che "non è da questi particolari che si giudica un giocatore"; Sandro, invece, che. Fondamentale in cui contano piedi, cuore, testa e carattere, quest'ultimo un punto debole di Morata, che a livello mentale, nella sua carriera, non si è mai riuscito a imporre con forza.Ora tocca a Massimilianofar propendere la prima faccia di, quella da classica,, facendolo crescere anche da un punto di vista caratteriale, per avere quelche nelrealizzò, trascinando fino alla finale la primadel Conte Max. "​Lui è un giocatore da partita secca, è micidiale. Piaccia o non piaccia nella vita ci sono le categorie" diceva Allegri qualche giorno fa. E ora, dopo le vacanze di Alvaro, starà all'allenatore bianconero avere il suo "giocatore da partita secca, micidiale"