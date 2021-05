Si comincia con gli interventi di Buffon e si chiude con le firme di Kulusevski e Chiesa: si chiude un ciclo, ne inizia un altro. Una delle Juve più belle della stagione in questa finale di Coppa Italia. Che questa volta non ha avuto bisogno di Cristiano Ronaldo. E alla fine è Buffon a essere portato in trionfo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: reattivo e attento fin dalle prime battute, ci mette ben più di una pezza quando la Juve in avvio appare fuori fase. Il tiro di Malinovskyi alla fine è centrale, ma non era semplice da vedere.: pasticcia più del solito, il break da cui parte il contropiede del vantaggio è suo: Massa lo giudica regolare.in avvio Zapata lo manda fuori giri, uno strappo sulla sinistra poi uno stop e tiro a centro area. Brutta partenza, cui fa seguito una cattiva lettura sempre sulla pressione del colombiano ma ci pensa Buffon a metterci una pezza. Cresce, tanto, alla distanza ed è decisivo quando salva tutto su Romero.vecchia guardia, prova a reagire dalle brutte prestazioni con Milan e Inter. Si tuffa alla disperata sull'1-1 ma arriva tardi. Tiene comunque alta la tensione, non è poco.Hateboer sa far male da quella parte, equilibratore importante per la doppia fase ma fa fatica per un tempo, salvo blindare la fascia nella ripresa.finalmente in crescita, fa confusione ma spesso è una confusione positiva.in difficoltà a reggere i ritmi imposti dall'Atalanta eppure resta fondamentale per proteggere la difesa. Resta a guardare quando Malinovskyi calcia, non bene. Alla lunga trova le giuste misure.un errore clamoroso che non porta pegno, alterna cose importanti ad altre inspiegabili, però è lui a tenere uniti i reparti.: per tutto imprimo tempo non si accende come dovrebbe e potrebbe. Un vero peccato, perché quando ingrana la marcia giusta per l'Atalanta son dolori. In avvio di ripresa un grande assist per Rabiot e poi il palo colpito a Gollini battuto: errore o sfortuna? Un dilemma spazzato via dal triangolo perfetto con Kulusevski che porta al raddoppio (28' stentra con la Juve in vantaggio, non lo accontenta questo utilizzo col contagocce).vince la corsa su Morata e Dybala, finalmente entra subito in partita e il gol è forse solo una conseguenza. Un gol alla Kulusevski, quando può prendere la mira col piattone mancino, spesso si può già aggiornare il risultato. E la sponda per Chiesa è semplicemente perfetta. Sulla Coppa Italia c'è la sua firma indelebile (38' st).vaga alla ricerca di una posizione che non trova, partecipa all'azione del gol dello 0-1 solo perché sbaglia i tempi. Bello l'assist per Chiesa (palo), resta un po' toppo poco.All.tiene fuori, con coraggio, sia Dybala che Morata. E alla fine ha ragione lui perché a decidere la partita è il miglior Kulusevski della stagione. Parte piano, la Juve cresce alla distanza. E conquista il secondo trofeo della stagione, prima di giocarsi tutto all'ultima giornata in ottica Champions. Meglio tardi che mai?