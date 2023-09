Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta giornata di campionato. I bianconeri si presentano a questa sfida con 10 punti in classifica, uno in meno dei pugliesi, la sorpresa di questo inizio stagione, ancora imbattuti a quota 11. Capitan Danilo e compagni vogliono riscattare il passo falso di sabato scorso in casa del Sassuolo. Arbitra Giua, assistito da Di Iorio e Cecconi con Massa quarto uomo, Maresca e Muto al Var.



Allegri fa partire dalla panchina Vlahovic, schierando Milik in attacco con Chiesa. In porta fiducia a Szczesny, mentre Rugani prende il posto di Gatti in difesa.

Nel prossimo turno sabato pomeriggio il Lecce riceve il Napoli, invece la Juventus fa visita all'Atalanta domenica alle ore 18.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.



LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa.