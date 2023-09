La Juventus non ha concluso il suo iter giudiziario con la Giustizia Sportiva. C'è infatti una nuova inchiesta che è stata aperta dalla Segreteria della Commissione Agenti e che riguarda i rapporti emersi dall'Inchiesta Prisma fra il club bianconero e alcuni procuratori.



Secondo quanto riportato da Repubblica sotto la lente di ingrandimento sono finite una serie di fatture per affari nei quali determinati agenti non avrebbero avuto alcun ruolo e, per questo l'inchiesta è stata ribattezzata Agentopoli. Di fatto l'accusa parla di un sistema consolidato per cui, per riconoscere agli agenti vecchie cifre dovute, venivano inseriti come intermediari in affari per cui non avevano lavorato.



Tra gli agenti coinvolti ci sono anche alcuni nomi di spicco, come quelli di Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giuseppe Galli, Vincenzo Morabito, Michele Fioravanti, Tullio Tinti. Oggi scade il termine per le memorie difensive degli agenti e sarà la CAS (commissione agenti sportivi) a valutare se sanzionare ed eventualmente come i soggetti interessati.