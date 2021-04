Marcello può tornare alla Juventus per la terza volta in carriera? Sì, ma non come allenatore! Secondo Sportmediaset l'ex c.t. della Nazionale azzurra campione del Mondo potrebbe approdare alla Juve nel ruolo di direttore tecnico: una figura ancora poco in voga in Serie A, che nello specifico farebbe da "guida" di Andrea Pirlo e consulente di Paratici, Nedved e tutta l'area sportiva.