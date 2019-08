Stephan Mavididi è quasi un giocatore del Benevento, affare praticamente in dirittura d'arrivo con il dubbio che resta sulla richiesta dei bianconeri di ottenere il 50% dai sanniti nel caso in cui dovesse essere rivenduto. Anche oggi, in Campania raccontano di come l'intesa sia vicina con la Juve, che sembra sempre più intenzionata a cedere il calciatore in una delle maggiori piazze della Serie B. Un anno da protagonista e poi chissà: Mavididi sogna di tornare, stavolta in prima squadra.