AFP via Getty Images

Juve, Miretti sbarca al Genoa: iniziate le visite mediche

Marco Tripodi

25 minuti fa



Per la prima volta dopo 14 anni Fabio Miretti è pronto a indossare una maglia di club diversa da quella della Juventus.



Il 21enne centrocampista piemontese, arrivato nei pulcini della Vecchia Signora all'età di 7 anni, ha trovato l'accordo per trasferirsi al Genoa. Miretti è così sbarcato in Liguria questa mattina di buon'ora e ha cominciato a svolgere le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà al club rossoblù fino al termine dell'attuale stagione agonistica.



Il giocatore si sposterà al Grifone in prestito secco, senza alcuna clausola di riscatto a favore della società ligure. Proprio quest'ultimo punto è stato a lungo al centro della trattativa tra Genoa e Juventus, con i rossoblù che hanno insistito invano nel tentativo di ottenere una possibilità di acquisto definitivo al termine del periodo di prestito.