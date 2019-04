Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Profumo di scudetto? Ci mancano sei punti, stasera potrebbero essere tre. Juve-Milan è una grandissima partita, tra le due squadre c'è una rivalità storica, sfida importante. La situazione del Milan preoccupa di più o meno? Il Milan così fa paura, sono due grandi squadre che faranno vedere un grande calcio, partita difficile​. Cristiano Ronaldo recupera per l'Ajax? Lui sta facendo di tutto per esserci perché è la sua competizione, siamo felici se recupera ma non abbiamo nessuna fretta. Sta proseguendo bene. Lui vuole sempre giocare, potesse giocherebbe anche stasera. Noi abbiamo dovuto un po' frenarlo perché vuole giocare sempre".