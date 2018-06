della stagione 2018/2019. Come riferito nella serata di ieri da Sky Sport,, pronto a vestirsi di bianconero per le prossime 4 stagioni con un contratto da circa 5 milioni di euro più bonus. Il centrocampista proveniente dal Liverpool era atteso già in settimana per sostenere le visite mediche e la firma, che saranno posticipate verosimilmente ai prossimi giorni. dopo l'incontro andato in scena ieri a Milano tra il suo agente Alessandro Lucci e il ds della Juve Fabio Paratici . Se col giocatore l'operazione è stata definita nei minimi dettagli,, i primi due per le offerte vantaggiose che potrebbero arrivare a breve sul tavolo di Marotta, l'attaccante reduce dal prestito al Verona perchè il suo agente Raiola cerca una sistemazione differente. Ecco perchè nelle ultime ore. Le parti si aggiorneranno all'inizio della prossima settimana per trovare un accordo e regalare ad Allegri il vice Szczesny.