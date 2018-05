Emre Can è in arrivo. Ma la Juve non si fermerà al tedesco per quel che riguarda i rinforzi per il centrocampo. Si lavoro ad almeno un altro colpo, parallelamente a quello che rimane il sogno proibito (ma non troppo) legato a Milinkovic Savic. Ma per capire su chi affondare definitivamente, serve anche delineare con precisione le varie partenze: per ogni ulteriore ingaggio, servirà una partenza. E questo rallenta il lavoro in entrata oltre alla questione Emre Can. In cima alla lista rimane in ogni caso il nome di Lorenzo Pellegrini, per il quale la Juve si è mossa ormai da tempo.

SFIDA ALLA ROMA – Già nei mesi scorsi il club bianconero aveva trovato un'intesa di massima con il suo entourage, in attesa di sciogliere le riserve a proposito dell'acquisto da effettuare oltre ad Emre Can. Il tempo passa e la Juve non ha ancora ultimato il proprio casting, costretta com'è ad attendere gli sviluppi proprio del mercato in uscita. Nel frattempo, proprio dalla Roma arriva un assist per completare l'operazione Pellegrini: in dirittura d'arrivo l'acquisto da parte del club giallorosso di Bryan Cristante, in questo caso la Juve ha provato a prendere tempo senza troppo successo non essendo ancora pronta a prendere una decisione. Una situazione che potrebbe in ogni caso chiudere ulteriormente gli spazi per Pellegrini: un segnale forte a proposito di un rinnovo che possa cancellare o modificare al rialzo la clausola rescissoria non è ancora arrivato. E allora la Juve è pronta a rafforzare la propria posizione almeno in questo caso. Già in programma un nuovo incontro con l'entourage del calciatore, per fare un punto della situazione e ribadire il proprio forte interesse. Prima bisogna vendere, quando si ricomincerà a comprare Pellegrini resterà in cima alla lista.



