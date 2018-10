Mattia Perin vivrà un'altra partita in panchina questa sera alle 18 all'Allianz Stadium contro il Genoa. Il portiere bianconero ha giocato un solo match in questa stagione, senza subire gol contro il Bologna in campionato, e rischia di perdere la maglia della Nazionale. Il Corriere Torino in edicola oggi analizza il particolare periodo dell'estremo difensore definendolo un "caso".