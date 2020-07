Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria valida per lo scudetto, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato dell'impiego e delle condizioni di Miralem Pjanic: "Ha fatto 46 partite, mi sembra che si sia visto, nelle ultime due partite abbiamo fatto scelte diverse, contro squadre che fanno della fisicità la loro arma, Pjanic ha giocato tantissimo, in questo momento ha un piccolo acciacco come tutti quelli che hanno fatto oltre 40 partite, oggi rientra in gruppo vediamo se domani sarà della partita o meno. Non so la situazione di Arthur e non mi interessa, Mire è dentro al gruppo, non ho dubbi sulla sua professionalità e se ho fatto scelte diverse è per le partite che abbiamo affrontato".