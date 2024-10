Juventus, salvate il soldato Douglas Luiz: tra errori e scelte di Motta, è completamente fuori contesto

GETTY

Quello che doveva essere l'acquisto da favola, si è trasformato in neanche 90 giorni in un mezzo incubo. Salvate il soldato, salvatelo presto così la Juve avrà almeno margine di reinserirlo. E' che è una brutta botta concedere un rigore decisivo, figurarsi ripetere quella sensazione di vuoto allo stomaco in pochi giorni, pochissimo tempo, neanche quello di riprendersi dalla mazzata precedente. Ecco: stavolta è pure peggio, quantomeno a Lipsia c'era stata la rimonta e l'ideale perdono di tutto l'ambiente davanti alla bellezza del risultato. Ebbene: stavolta no, stavolta con il Cagliari sono due punti persi e la sensazione - sempre più marcata - è che Douglas sia completamente fuori contesto. Cioè che un posto, all'interno di questa Juventus, proprio non riesca a prenderlo.

In un reparto pur mobile, almeno in termini di gerarchie, come il centrocampo bianconero, Luiz non è mai stato luce. Thiago Motta l'ha provato davanti alla difesa, e ha fatto fatica. E' stato uno dei due mediani sia nel 4-2-3-1 che nel 4-1-4-1, e comunque non ha inciso. Non è stato uomo da guizzo negli ultimi metri, nemmeno da rincorsa sugli avversari. EGià, il: è quello che sembra mancargli più di tutti, e il fatto che giochi a singhiozzo chiaramente non aiuta. Ma oltre gli episodi - e la sfortuna, perché concedere due rigori in tre giorni è errore misto a sventura -, c'è un chiaro vortice di smarrimento. Ci è finito dentro. Dovrà avere la forza per uscirne.

Mezz'ora in campo e neanche un duello vinto, per lo stesso giocatore che, oltre alla qualità palla al piede, in Inghilterra aveva dimostrato di avere un passo deciso e forte, di essere colui il quale avrebbe trascinato in un'altra dimensione la Juve. Che pure è diventata diversa, ma certo senza di lui.Ad oggi, Locatelli e Fagioli gli sono davanti: non avranno i suoi piedi, tuttavia compensano quel limite di creatività con il doppio della corsa e con ottime intenzioni, spesso tutte verticali. Douglas ha le spalle strette, e la dimensione di un caos che può farsi presto caso.