La Juventus cerca un altro rinforzo sul mercato per completare il reparto offensivo. Chiesa della Fiorentina è il primo obiettivo, le piste alternative portano all'argentino Correa della Lazio, al prestito di El Shaarawy dalla Cina o a uno scambio con Douglas Costa: al Barcellona per Dembelé o al Paris Saint-Germain con Draxler, già accostato alla Juve in passato. Sempre secondo Tuttosport, invece l'Atletico Madrid non sembra attratto da un baratto con Ferreira Carrasco, tornato dopo la parentesi cinese.