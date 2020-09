Il pari tra Juventus e Roma è maturato anche grazie a due rigori, uno per parte, entrambi per falli di mano. E per Szczesny non ti tratta di una bella notizia, anche perché la squadra di Andrea Pirlo vanta un record di penalty subiti. Come riporta Opta sul suo profilo Twitter, dall’inizio dello scorso campionato (2019/20) nessuna squadra ha affrontato più rigori della Juventus in Serie A, ben 13.