Il 3 giugno di un anno fa la Juventus ha perso la finale di Champions League contro il Real Madrid. Quella stessa sera oltre un migliaio di tifosi sono rimasti feriti in Piazza San Carlo, dopo il caos scoppiato per un presunto attentato. Il gip Stefano Vitelli, secondo quanto riportato da il Corriere Torino avrebbe deciso di lasciare in carcere i quattro giovani marocchini accusati di rapina e altri reati in seguito all'accaduto. Scaduta la custodia cautelare, dunque, nessuna scarcerazione per i protagonisti di quel terrificante episodio.