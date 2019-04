Blessed house pic.twitter.com/7rStFA7DLt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 aprile 2019

Cristiano Ronaldo lavora per recuperare in tempo per l'andata dei quarti di finale contro l'Ajax. Il campione portoghese ​farà di tutto per essere in campo ad Amsterdam, il 10 aprile. Nel frattempo, CR7 si gode i momenti liberi insieme alla propria famiglia: sui social, ecco un video che lo ritrae intento a giocare con il piccolo Mateo.