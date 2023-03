Juve-Sampdoria con calcio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino è il posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A. Una sorta di ennesima ultima spiaggia per i blucerchiati di Dejan Stankovic, anche se le chance salvezza sono ridotte ormai quasi soltanto a un discorso matematico. Più importante, soprattutto in vista del Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe ridare ai bianconeri i 15 punti di penalità, la sfida per i ragazzi di Massimiliano Allegri, in emergenza offensiva, ma con la possibilità di portarsi virtualmente al secondo posto in solitaria.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE (3-5-1-1) Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic

SAMPDORIA (3-4-2-1):Turk; Amione, Gunter, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini.