La Juventus cerca un altro centrocampista sul mercato da regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dopo aver preso Kulusevski dall'Atalanta via Parma, aver scambiato Pjanic con Arthur col Barcellona, salutato Matuidi passato all'Inter Miami di Beckham e messo sul mercato Khedira, i dirigenti bianconeri hanno messo gli occhi su Manuel Locatelli.



Protagonista dei discorsi nel vertice di mercato in serata con il Sassuolo, club con cui è sotto contratto fino a giugno 2023. Classe 1998, ha un ingaggio di 700mila euro netti a stagione. La società neroverde chiede almeno il doppio rispetto ai 12,5 milioni di euro investiti a suo tempo per acquistarlo dal Milan. La Juve è disposta a inserire nella trattativa una contropartita tecnica come il 20enne centrocampista Nicolussi Caviglia, reduce da un prestito al Perugia in Serie B. La pista alternativa sul mercato estero porta all'argentino del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes (ex Roma).