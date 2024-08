Getty Images

Juve, Savona: "È un sogno, felice per il primo gol. Continuiamo così"

26 minuti fa



Debutto in prima squadra da titolare e subito gol. Nicolò Savona ha vissuto una notte da sogno. Il terzino destro ha giocato la sua prima gara in Serie A ed è andato immediatamente in rete. Al termine della sfida, Savona ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di DAZN.



GOL SUO? - "Vlahovic mi ha detto che non l'ha toccata, quindi devo dire che me l'ha lasciato. Sono molto felice di aver fatto il mio primo gol in Serie A e soprattutto della vittoria della squadra. Dobbiamo continuare così".



SOGNO - "Certo, sicuramente è un sogno, speriamo di continuare così".