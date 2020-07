Il Brand Juve infatti si piazza al primo posto nella classifica dei marchi italiani con più followers su Instragram. Il risultato era nell’area già da un po’ di tempo. I bianconeri avevano davanti solo Gucci, ma i numeri indicavano già a inizio maggio un sorpasso a breve e così è stato.Batte il Real Madrid per numero di interazioni con gli utenti su Facebook pur avendone molti meno, segno che l’engagement con il suo pubblico è molto forte. È l’unica squadra insieme al PSG ad avere due giocatori (CR7 1° e Dybala 7°) nei primi 10 posti della classifica degli sportivi più seguiti su Instagram. Il Brand Juventus raggiunge così una dimensione globale, 10° marchio al mondo su Instagram.La strategia portata avanti dalla società, dall’acquisto di Ronaldo al cambio del logo, sta portando i frutti sperati. Se qualcuno avesse ancora dubbi sull’effetto che “l’azienda” CR7 ha avuto, basta guardare la crescita in termini di partecipazione e crescita degli utenti sui social.. Dybala, per fare un esempio, nello stesso periodo 2018-2020, è passato da circa 22 milioni di follower a 44 milioni, segnando un +100%. Ma se Ronaldo è stato il trascinatore, è evidente la regia e la consapevolezza di una società che sa programmare e poi monetizzare proprio come fanno le grandi multinazionali. La Juve non si ferma neanche per guardarsi un po’ allo specchio e continua ad innovare. Negli ultimi giorni i più attenti avranno notato che la scritta Juventus è quasi sparita dalle principali attività, lasciando spazio al solo logo “J”. La Juve corre, in campo e fuori, gli avversari sono avvisati.