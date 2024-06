Juve, senti Gudmundsson: 'Mi piacerebbe giocare ancora con Koopmeiners'

Getty Images

Albert, trequartista del, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, trattando temi diversi, tra cui quello relativo agli impianti in cui è stato a giocare in Italia: "Il più caldo? Il nostro stadio di casa è il migliore in Italia"."NBA è un livello alto... No, mi piace troppo il calcio, quindi dico il calcio".

"Sì, mi piacerebbe molto. Forse può venire a Genova, è un buon amico"."Non giocavo mai con i calzettoni abbassati, ma da quando sono in Italia... In una partita di pre-campionato era molto caldo, cercavo di essere comodo e sentirmi più fresco, quindi ho provato ad abbassare i calzettoni. Penso di aver segnato, quindi ho deciso di tenerli abbassati per sempre (ride, ndr)"."Essere sempre concreto davanti alla porta".

"È ancora nel mio corpo la sconfitta perché eravamo così vicini ad andare all'Europeo... Sono orgoglioso del team, soprattutto se penso da dove veniamo, già essere in finale playoff... Speriamo di mettere questo in un processo di crescita e andare ai prossimo Europeo".