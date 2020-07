Adrien Rabiot si sta (ri)prendendo la Juventus, invece Aaron Ramsey rischia di perderla. Il francese ex PSG pareva destinato a un futuro lontano da Torino, ma il mercato su di lui resta vivo: Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle hanno già sondato mamma Veronique. Sempre secondo Tuttosport, in Premier anche il nome di Ramsey gira che è un piacere: non si può escludere nulla, inclusa la possiibilità che partano entrambi.