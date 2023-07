La Juventus vuole accelerare per Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 dell'Empoli che piace a molte big in Italia ed anche all'estero. I toscani lo valutano già 15 milioni di euro dopo una stagione in Serie A ed i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza. Più volte emissari di Borussia Dortmund e Benfica si sono visti in tribuna al Castellani, a testimonianza che lo stanno monitorando. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri vogliono bloccare il 20enne, lasciandolo però in prestito ancora un anno all'Empoli, per permettergli di giocare con continuità e crescere.