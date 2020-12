Momenti cruciali della vita professionale di Eduardo Camavinga. Da qualche tempo sta decidendo in quale mani affidare la sua carriera, e le ultime indiscrezioni riportano come candidato numero uno lo Stellar Group, capeggiato dal super agente Jonathan Barnett. Come riporta ESPN, lui stesso si sarebbe detto felice di lavorare con il clan del centrocampista del Rennes: “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui e la sua famiglia”. Sul talento francese ci sono Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain.