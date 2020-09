Il direttore sportivo della Juventus, Paratici è segnalato in movimento su un altro protagonista nel nostro campionato: il laziale Joaquin Correa. L’argentino, spesso utilizzato come seconda punta da Simone Inzaghi, è un jolly offensivo: ai tempi del Siviglia faceva anche l’ala. Alla Continassa piace parecchio, ma il problema è un po’ quello di Chiesa: la Lazio non esclude a priori la possibilità di sacrificarlo, ma ovviamente Claudio Lotito non è un presidente da saldi. Tutt’altro. Correa ha una valutazione simile a quella di Chiesa, attorno ai 50 milioni. Ma la differenza, rispetto al viola, è che la Lazio per Correa è pronta a parlare soltanto di un prestito con obbligo di riscatto. Sempre secondo Tuttosport, la Juventus sta tentando di aprire uno spiraglio puntando su un affitto biennale con riscatto fissato a 50 milioni di euro dopo 24 mesi.