Andrea Pirlo ha tre assi nascosti per la sfida di domani sera contro la Roma. Il tecnico della Vecchia Signora partirà con lo stesso attacco visto alla prima di campionato contro la Sampdoria. Con ogni probabilità, dunque, Ramsey, Ronaldo e Kulusevski. In panchina tre assi non da poco, tre assi, "nascosti" come li definisce Tuttosport: Paulo Dybala, Alvaro Morata e Douglas Costa, pronti ad entrare dalla panchina e a spaccare la partita, se sarà necessario.