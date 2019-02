a partire da luglio. Ad annunciarlo è stata proprio la società bianconera, attraverso un comunicato sul proprio sito. Il centrocampista gallese lascia l'Arsenal a parametro zero, con la società del presidente Andrea Agnelli che è riuscita a vincere la concorrenza di tanti top club in tutta Europa (dal Paris Saint-Germain al Bayern Monaco, passando per l'Inter) che avevano pensato a lui. Ramsey ha firmato un contratto fino al 2023 e guadagnerà circa sette miilioni di euro più bonus a stagione.Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Aaron James Ramsey con effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2023. A fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 3,7 milioni, pagabili entro il 10 luglio 2019".Attraverso un post pubblicato sui social network, Ramsey ha voluto salutare l'Arsenal e i suoi tifosi: "Come avrete già saputo, ho trovato l'accordo per un precontratto con la Juventus. Volevo rilasciare una dichiarazione personale per tutti i tifosi dell'Arsenal, che sono stati estremamente fedeli e di supporto. Mi avete accolto da ragazzino e ci siete stati nei momenti felici e in quelli duri che ho incontrato durante il mio periodo nel club. È con il peso nel cuore che vado via dopo 11 incredibili anni nel Nord di Londra. Grazie. Continuero a dare il 100% alla squadra e spero di finire bene la stagione, prima di concentrarmi sul prossimo capitolo della mia carriera a Torino. Un saluto, Aaron".Dopo l'annuncio ufficiale della Juventus e la lettera con cui Aaronha voluto salutare i tifosi, anche l'ha voluto commentare il passaggio del centrocampista gallese ai bianconeri a fine stagione. Con un semplice tweet, i Gunners hanno scritto: "".