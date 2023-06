Nelle ore di Timothy Weah, la Juventus ragiona già sul prossimo colpo per la fascia. L'addio di Cuadrado, il cui contratto in scadenza oggi non verrà rinnovato, priverà nella prossima stagione Massimiliano Allegri di un jolly sulla fascia destra. Terzino, esterno di centrocampo, ala, il colombiano in questi anni a Torino ha ricoperto tutte le posizioni sulla corsia. Per questo motivo, un solo giocatore per sostituirlo non basta e così, dalle parti della Continassa stanno ripensando a Nahitan Nandez del Cagliari, obiettivo della Juve anche un paio di stagioni fa...