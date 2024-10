Juvemania: sfacciati e ingenui a San Siro, ma non paragonate più questa Juventus a quella di Allegri

Redazione Calciomercato

"A volte uno si sente incompleto, ed è soltanto giovane". Italo Calvino, signore e signori. E non per fare gli eruditi, ma perché a volte si dimentica troppo in fretta la base di partenza di questa Juventus. Ha ragione Beppe Marotta quando parla di una differenza sostanziale tra i bianconeri di Torino e quelli del Borgorosso, celebre film degli anni Settanta con Alberto Sordi.Anche quando è ripartita con milioni e milioni di debiti, un buco di bilancio da azzerare e dodici giocatori nuovi - più l'allenatore, soprattutto l'allenatore - a indicare una strada finora parsa ancora piuttosto

Fatte tutte queste premesse, una prima sentenza:E lo è pure nelle notti in cui è oggettivamente e offensivamente sterile. E lo è soprattutto nell'atteggiamento. Un anno fa, a San Siro, in un momento molto simile - era arrivata la prima sbandata qualche giorno prima, contro l'Empoli -, la Juve affrontò l'Inter con un timore reverenziale da far rabbrividire anni e anni di storia. Un anno dopo, sempre dopo la prima sbandata, è arrivata a San Siro con la testa alta, dandone e prendendole, prendendole e dandone

E' la gioventù, bellezza.Non era mai capitato, nell'era dei tre punti, che con l'Inter la Juve schierasse una formazione dall'età media di 25 anni e 212 giorni; dall'altra parte, c'erano calciatori con scudetti all'attivo e finali di Champions. Era un alibi? Sì. Ma solo per chi voleva trovarne. Thiago si è discostato da ogni centimetro di questo pensiero, da ogni parola che potesse portare in questa direzione. Però è un tema. E aiuta a capire.

Si può dire, specialmente dopo lo scontro del Meazza, che la Juve oggi sia esattamente i suoi ragazzi. Umorale, a tratti impacciata, a volte impaurita e di sicuro inesperta. Allo stesso tempo è bella, vibrante, forte, atletica e piena zeppa di possibilità.. Per crescere, però, deve passare come tutti dalle porte in faccia del campo e della vita. E la sensazione è che la squadra di Thiago abbia bisogno di qualchein più per potersi reggere ad alta quota.Non sarà una Juventus da scudetto - non ancora, almeno -, ma è esattamente ciò che avevano in mente in primavera i dirigenti bianconeri, quando il nome di Thiago Motta non era più sussurrato e fu percepito pure da un furioso Massimiliano Allegri., prima ancora che "incompatibilità" diventasse uno dei termini più feroci nel comunicato del suo esonero. Il tema adesso diventa quanto e come possa crescere questa squadra. Così come Thiago Motta