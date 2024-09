Juvemania, Thiago Motta ha un punto in meno di Allegri. Oltre a Vlahovic, altri due casi: Danilo e Douglas Luiz

Redazione Calciomercato

A fine primo tempo, tutti i tifosi juventini erano esattamente lì, a chiedersi i perché di una scelta scellerata: prima apparentemente, poi confermata pure dai fatti.. Eh: il campo ha parlato, e l'ha smentito in maniera piuttosto chiara e altrettanto netta., senza concretizzare una produzione offensiva che pure a tratti è sembrata evidente, e in attesa di capire se il distacco in campionato inizierà a dare indicazioni più chiare e a spezzare i primi sogni. Soprattutto, ecco, a fare i conti con un po' di casi interni che i bollori per Thiago non devono nascondere.

Se-, non vanno sottovalutati anchein gare così chiuse, pur avendo i guizzi per sbloccare partite contro difese estremamente chiuse? Signori,E urgono pure differenti suE perché da una batosta così, quel DV9 così sensibile, potrebbe metterci un po' di più a riprendersi, non facilitando certo il momento complicato della

Ci sono problemi come in tutte le squadre, solo che la Champions e l'effetto Motta fungono da distrazioni di massa, come un dissing ben riuscito. Punti alla mano, la Juve ne ha già uno in meno rispetto all'ultimo- conclusa - e già il cielo sopra Torino si copre di un po' di nuvole. E in bocca al lupo a Thiago, sarà alla prima settimana piena da allenatore della Juventus: quella in cui non si fanno tanti sconti.