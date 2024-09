con calcio d'inizio alle ore 18, è l'anticipo valido per laSi gioca all’Allianz Stadium di Torino: in campo, in uno deidellale squadre die Antonio, al ritorno a Torino da avversario. I partenopei, privi dei propri tifosi per il divieto di trasferta, hanno vinto sei delle ultime nove sfide contro i bianconeri in Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti nei precedenti 22 confronti tra queste due squadre nella competizione (4N, 12P); infatti, dal 2019/20 in avanti la squadra azzurra è quella che ha battuto più volte i torinesi in campionato (sei, almeno due più di ogni altra avversaria). Napoli a quota 9 punti in classifica, Juventus a 8: è già sfida scudetto.

Juventus-NapoliLE FORMAZIONI UFFICIALI:Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. MottaNapoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All. ConteDaniele Doveri (Roma 1)