AFP via Getty Images

Juventus-Napoli, la MOVIOLA LIVE: giallo per McKennie

10 minuti fa



Juventus-NapolI, in scena alle 18, è un match valido per la quinta giornata di campionato di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





JUVENTUS-NAPOLI - h.18:00

Arbitro: DOVERI

Assistenti: SCATRAGLI-MORO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA



33' - GIALLO PER MCKENNIE! Fallo tattico su Buongiorno e cartellino per il giocatore bianconero.