Juvemania: Thiago Motta ha iniziato come Allegri (e Pirlo). Ma sembra completamente un'altra vita

E' stata la mano di. O semplicemente è stata una Juve più in palla, più in forma, e - per dirla molto banalmente alla- con individualità certamente superiori al. E' stato però qualcosa di diverso, allo. Ed è stato forte, impattante, ma così forte e impattante che adesso i dubbi sul mercato sono stati spazzati via dalla curiosità di ciò che accadrà sul campo.Dopo ilc'è il, e dalsi passerà alla prima sfida di alto profilo con la. Verrebbe da affrontare questi giorni con il sorriso sornione di Motta, che altro non è che il suo personalissimo guizzo di orgoglio: "Non vediamo l'ora di giocare", aveva detto alla vigilia. E sapeva - esattamente - perché lo stava dicendo, a chi lo stava dicendo. A tutti quelli che non ci credevano.

Avanti, su, c'è posto. C'è posto sul carro delle nuove idee., perché non di solo risultato vive oggi il tifoso juventino e perché quest'ultimo è un concetto che evidentemente non è ancora entrato nelle teste, specialmente in quelle poco sognanti.La stagione è iniziata con un 3-0 esattamente com'erano partite le ultime due: con l'Udinese l'anno scorso, con il Sassuolo nel 2022. Pure Pirlo aveva debuttato in questo modo e gli avevano dato del predestinato. Coincidenze? Sì. Proprio così. E per una questione di uomini, che va ben oltre le idee di Motta o quello che potrà dare di diverso il tecnico in questa stagione. La vecchia Juve non esiste più, e quella si cibava dei successi.Di queste serate deve nutrirsi, per crescere e distendere la patina di tensione inevitabilmente accumulata tra dentro e fuori la Continassa.

Quindi:non è come, e su questo pochi dubbi. Ma non è nemmeno come Pirlo, e su questo ancor meno dubbi. Non è Sarri, che pure aveva dimostrato fragilità difensiva inizialmente, ma la rivoluzione difensiva può avere sembianze simili.per il riempimento degli spazi, per il lavoro della punta,Quel che sarà lo dirà naturalmente il tempo, che si unirà al campo, e che decreterà vinti e vincitori. Quel che è diverso però possiamo vederlo sin da subito: il clima pesante di uno Stadium assente, di una tifoseria divisa e di una dirigenza in attesa solo di voltare pagina… eh, son tutti ricordi. Neanche tanto piacevoli, a prescindere dalla serata di Roma e dalla Coppa Italia.

Il naso chiuso di tre mesi fa è diventato una pieni polmoni. Sembra un'altra vita proprio perché lo è.