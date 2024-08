Fuori Danilo, segnano i sostituti di Chiesa: è già la Juve di Thiago Motta. Ma di fronte c'era il Como, non il Real

Redazione Calciomercato

Si dice così. Si deve dire così e non come modo di dire. Perché c’è la firma del nuovo allenatore ovunque e comunque, nella vittoria che consegna ai bianconeri il fulmineo primo posto insieme con Atalanta, Verona e Lazio.Nella notte luminosa della rivoluzione juventina, tutti i segnali stellati hanno l’autografo delle decisioni del tecnico. Chiesa fuori rosa? Segnano Weah e addirittura il debuttante Mbangula, i sostituti sulle ali. Douglas Luiz acquisto più costoso sta a guardare Yildiz che gioca da vero 10.. Dettagli, provocazioni, sorprese e colpi di genio. Insomma, Thiago Motta in purezza, nella prima vittoria in cui si segnalano anche Cambiaso e Thuram, uno più eclettico dell’altro, e anche Vlahovic entusiasta di se stesso.Ma aspettando la riprova, intanto buonissima la prima prova della Juve di Thiago Motta.

