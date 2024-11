Juventus, a quanto è stato venduto Kean alla Fiorentina? Le vere cifre

Moise Kean continua a incantare. Con la tripletta all'Hellas Verona l'attaccante azzurro è salito a quota 8 gol in campionato, 11 stagionali. Chissà se la Juventus, che non ha un vero vice Vlahovic in rosa, ha ripensato a quanto è accaduto quest'estate: i bianconeri hanno venduto l'ex punta di Psg ed Everon alla Fiorentina per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, di cui 13 di parte fissa e 5 catalogabili alla voce bonus.