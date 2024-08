Juventus, accordo UFFICIALE con Prime di Logan Paul. Nella foto anche Speed, protagonista della gaffe con Ibra

Getty Images

che ha annunciato in queste ore di aver chiuso l'accordo con, la bevanda energetica prodotta e pubblicizzata da, noto youtuber, diventato prima boxeur come il fratello Jake e poi wrestler per la WWE."La Juventus è estremamente orgogliosa di costruire questa collaborazione con Prime, che è un’ulteriore prova dell’attrattiva della Juventus per le giovani generazioni" ha fatto sapere Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus.

Prime, in particolare, aiuterà i giocatori della Juventus utlizzando soluzioni di idratazione avanzate progettate per ottimizzare le loro prestazioni sia dentro che fuori dal campo. Oltre a questo, Prime collaborerà con la Juventus per coinvolgere i tifosi di tutto il mondo, in modo da creare esperienze uniche e contenuti esclusivi.Nonostante la polemica per il noto video pubblicato sui social che ha visto coinvolto anche il senior advisor del Milan,fra i volti della campagna pubblicitaria c'è stato anche lo youtuberche collaborda da tempo con il brand di Logan Paul.