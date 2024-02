Juventus, Alex Sandro da record: può diventare lo straniero con più presenze nella storia del club

Un traguardo straordinario in una notte da dimenticare. Alex Sandro ha sbagliato l'intervento sul gol di Giannetti che è valso la vittoria dell'Udinese in casa della Juve. Eppure nella gara dello Stadium è diventato il secondo straniero per presenze nella storia del club bianconero. Sono 320 le volte in cui ha indossato la maglia della Juve, le stesse di David Trezeguet. I due sono secondi solo a Pavel Nedved (fermo a quota 327).



LA STORIA - Alex Sandro è arrivato in Italia nell'estate del 2015 dal Porto e ha fatto il suo esordio il 12 settembre nel match casalingo contro il Chievo Verona. Ha disputato quindi 9 stagioni con la Juve, vincendo 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane e segnando 13 reti.



Di seguito la lista degli stranieri con più presenze nella storia della Juventus.