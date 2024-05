Juventus, Allegri scatenato: ha distrutto materiale dei fotografi. Il club vuole ripagare

Una vera e propria furia quella di Massimilianodopo il fischio finale diche ha visto trionfare i bianconeri per lanel torneo. L'allenatore già nei minuti finali se l'era presa con la squadra arbitrale e aveva messo in scena l'ormai noto siparietto della, tolta e scaraventata in panchina.Dopo la fine del match, Allegri non si è calmato, anzi. L’agenzia di stampa LaPresse ha denunciato unche, dopo l'espulsione, avrebbeTali luci erano state allestite dagli operatori per unper l’agenzia di stampa e per la Serie A. Contestualmente,. Conscio dell'accaduto, il club avrebbe chiesto a LaPresse se servisse un rimborso per i danni causati.

Ma Allegri ne ha avute un po' per tutti. Prima ha cercato di, fatto questo poi smentito davanti alle telecamere, e ha poi avuto un duro confronto con parole di fuoco e minacce rivolte verso il direttore di Tuttosport, Guido. Insulti, spintoni e strattoni cui solo il frapporsi di tre uomini ha posto fine. Un finale di gara certamente poco istruttivo.