Juventus, altri problemi in difesa: da Danso a Goglichidze un colpo subito, le ultime

AFP via Getty Images

Non c'è pace per lae perche continua a vivere in un clima di emergenza continua in difesa. Il ko subito da(lesione leggera del tendine del muscolo semimembranoso) non è l'unico che sta costringendo l'allenatore italo-brasiliano a delle scelte forzate, perché dall'infermeria della Continassa stanno arrivando notizie preoccupanti anche perDa qualche settimanaè sceso e di tanto nelle gerarchie di Thiago Motta, ma la motivazione non è tattica, o meglio non solo perché il calo nelle prestazione è arrivato con l'insorgenza di un problema fisico difficile da gestire.con l'obiettivo di evitare l'operazione chirurgica

Il profilo preferito resta quello di, difensore austriaco classe 1999 di proprietà del. Nella giornata di giovedì era arrivata l'apertura ad un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e senza diritti di riscatto prefissati, ma nella serata è arrivato il rilancio del Rennes che ha paventato ai Sang et Or una proposta a titolo definitivo daLe alternative restano valide ed è datata sempre giovedì mattina la chiamata effettuata da Giuntoli al patron dell'Empoli, Farbizio, per. L'apertura c'è stata, una trattativa non ancora, così come perdell'Udinese classe 2002 che si è però promesso a club di Premier League. Infine c'è sempre il nome didel Newcastle per cui però io contatti si sono raffreddati dopo la chiusura del colpo