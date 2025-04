Real Madrid, Ancelotti verso l'addio: idea Klopp ma non solo, tutte le opzioni

Le due sconfitte contro l'Arsenal ai quarti di finale hanno lasciato il segno su una stagione che per il Real Madrid rischia di risultare estremamente negativa. Quattro punti separano le Merengues dal Barcellona capolista in Liga e rimangono ormai due partite che possono svoltare la stagione: proprio con i due Clasicos con i blaugrana di Hansi Flick, che possono decidere la Copa del Rey (finale il 26 aprile) e il campionato (11 maggio). C'è poi a giugno anche ila giugno, con Al-Hilal, Pachuca e Salisburgo come primi avversari, e proprio in vista della nuova competizione FIFA il Real riflette su eventuali correttivi.

Cambiare allenatore al termine di una stagione è un'eventualità che il Madrid pondera da tempo e sulla quale sembra ormai definitivamente orientato dopo l'eliminazione in Europa, ma nelle ultime ore prende corpo anche la possibilità di una separazione anticipata. Ancelotti ora è uno dei principali bersagli da parte di stampa e tifosi, una situazione che non ha intaccato il suo aplomb: "", ha sempre detto il tecnico di Reggiolo. E lo ha ribadito anche dopo il ko al Bernabeu contro l'Arsenal: "". Nessuno strappo e attesa delle decisioni di Florentino Perez,, evidenziano i media iberici, l'addio potrebbe concretizzarsi. Con ilsullo sfondo, pronto a tornare alla carica per avere Carlo a partire da giugno.

Il futuro di Ancelotti è un tema, il suo sostituto è un altro e preoccupa particolarmente il mondo Real:- Il nome che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di, che dopo neanche un anno di inattività sarebbe già pronto a tornare in panchina. A gennaio ha iniziato il suo ruolo dirigenziale con il gruppo, di cui è diventato Global Head of Soccer, ma la nuova esperienza lavorativa non sta andando: "esausto e insoddisfatto", così hanno detto di lui i brasiliani di UOL Esporte e anche i colleghi di As hanno confermato le sensazioni. Il tedesco sarebbe sì pronto a tornare in panchina, ma solo per due squadre: ilo il. Nessuna decisione definitiva, ma. Klopp, che già dieci anni fa era stato valutato dal Real Madrid proprio per sostituire Ancelotti dopo l'eliminazione contro la Juventus in semifinale di Champions League, attende una proposta vera e propria e

- Discorso diverso per, da mesi indicato dal mondo Real come l'erede designato di Ancelotti in panchina. E' il nome che più di tutti convince Florentino Perez e non è escluso che, qualora la scelta dovesse effettivamente ricadere sull'ex centrocampista, non è escluso un tentativo per averlo già a giugno per il Mondiale per Club. Xabi Alonso, va ricordato,, a fronte di un indennizzo da versare al club tedesco per la stagione rimanente nel suo contratto.

- La terza opzione che viene valutata in queste ore nei corridoi di Valdebebas è quella di rimandare l'inizio del nuovo ciclo con il prossimo allenatore e scegliere un tecnico ad interim per traghettare la squadra fino alla sua naturale conclusione. I nomi in questo senso non mancano e portano ad altri due ex giocatori del Real Madrid:, già allenatore dei Blancos per qualche mese tra ottobre 2018 e marzo 2019 e oggi direttore dell'Area Professionale del club, e, tecnico del Castilla.